Istituto alberghiero Francesco De Gennaro nuova sede a Gragnano

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’De”, che sino ad oggi aveva un’unicaa Vico Equense, ha da oggi un’altra: questa mattina il sindaco della Citta’ metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato, infatti, questa mattina, ladell’nel centro storico di, precisamente nella traversa di Nola di via Roma. Si tratta di un plesso all’avanguardia composto da nove aule funzionali, tre locali per uffici e servizi annessi per consentire l’attivazione della succursale nella patria della pasta e del panuozzo. Gli studenti provenienti dae dai Monti Lattari avranno adesso unapiu’ facilmente raggiungibile per frequentare le lezioni e cullare il loro sogno di diventare chef, maitre de salle, sommelier o direttore d’albergo.