(Adnkronos) – Tre giovani tifosi del Foggia, tra cui due minorenni, sono morti in un Incidente stradale avvenuto domenica sera alle porte di Potenza, sulla strada per Melfi, dopo la gara di serie C, girone C, tra il Potenza e il Foggia finita 1-1. Tra loro anche un 13enne, secondo le notizie finora apprese.

Incidente dopo partita di calcio a Potenza - morti tre giovani tifosi del Foggia - Tra loro anche un 13enne, secondo le notizie finora apprese. Cordoglio è stato espresso dalle due società calcistiche subito dopo l'accaduto. Per la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo è ''una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi - ha scritto in un messaggio sui social - La città tutta si stringe attorno ai familiari e amici delle vittime''. (Liberoquotidiano.it)