Incendio in chiesa ad Anacapri | ustionata una donna in difficoltà che viveva lì

Anacapri - locali della Chiesa a fuoco : donna ustionata ma fuori pericolo - . Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della locale stazione di Anacapri, sono intervenuti a via Via Trieste e Trento nei pressi della piccola chiesa di Santa Sofia. Per cause ancora da accertare, si è sviluppato un incendio che ha interessato principalmente un locale ricreativo e una stanza che il parroco aveva messo a disposizione di una donna in difficoltà economiche. (Anteprima24.it)