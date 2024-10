Inail | 2023 denunce morti lavoro -95%

Inail:2023, denunce morti lavoro -9,5% (Di lunedì 14 ottobre 2024) 13.40 Sono diminuite nel 2023 le denunce di infortunio sul lavoro,sia nel complesso (590.000, -16,1% sul 2022) sia nei casi mortali (1.147, -9,5% del 2022).Così il Rapporto annuale Inail."Serve un'azione corale", dice il presidente D'Ascenzo. In aumento le denunce di malattie professionali, oltre 72.000 (+19,8%). Incremento atteso,dopo la forte flessione del 2020-21 a causa della pandemia. Risultate irregolari dai controlli 8.191 aziende (il 93,73% delle ispezionate) e 44.000 lavoratori. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 13.40 Sono diminuite nelledi infortunio sul,sia nel complesso (590.000, -16,1% sul 2022) sia nei casi mortali (1.147, -9,5% del 2022).Così il Rapporto annuale."Serve un'azione corale", dice il presidente D'Ascenzo. In aumento ledi malattie professionali, oltre 72.000 (+19,8%). Incremento atteso,dopo la forte flessione del 2020-21 a causa della pandemia. Risultate irregolari dai controlli 8.191 aziende (il 93,73% delle ispezionate) e 44.000 lavoratori.

