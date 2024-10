Ilfattoquotidiano.it - In Niger ci si è scordati in fretta del presidente imprigionato. Ma con la censura non c’è giustizia

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ci sono persone . Che dicono ‘No’, quando la maggioranza annuisce con rassegnato disinteresse. Che alzano la fronte, quando la maggioranza la inclina. Che smettono di credere, quando il credo ufficiale si impone sulla maggioranza. (capitano Marcos) Il tempo, lo sappiamo, fa il lavoro per il quale è stato inventato. Aiuta a ricordare, dimenticare e ricostruire il passato secondo l’interesse del presente. Qui a Niamey, la capitale del, i primi giorni dagli arresti domiciliari delriconosciuto dalla Comunità Internazionale, Mohammed Bazoum, erano tesi e concitati. Sembrava proprio, come molti hanno notato, il colpo di stato di troppo in questo Paese, eppure avvezzo a questa maniera per riattivare la vita politica trovatasi in un impasse.