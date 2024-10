Sport.quotidiano.net - Impresa Zenith: vince e sorpassa il Prato

(Di lunedì 14 ottobre 2024)1 Cittadella Vis Modena 0: Brunelli, Casini (76’ Cecchi), Cela, Tempestini, Messini; Saccenti, Gemignani, Kouassi (87’ Vezzi); Toci (70’ Bicchierini); Mertiri (61’ Poli), Falteri (70’ Rosi). All. Settesoldi. CITTADELLA VIS MODENA (4-3-1-2): Albieri; Martey, Carretti, Sabotic (83’ Serra), Aldrovandi; Cesar Tesa (57’ Mandelli), Marchetti (67’ Truffelli), Osuij Kinoye (81’ Mora); Bertani; Formato (61’ Sala), Guidone. All. Salmi. Arbitro: Illiano di Napoli. Reti: 64’ Cela. Espulsi: a partita finita espulsi Poli (Z) e Guidone (C). Seconda vittoria consecutiva nel girone D di serie D per la, che con una prestazione tutto cuore, grinta e concentrazione schianta di misura il Cittadella Vis Modena.