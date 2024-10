Il veronese Viviani vince l’Estemporanea di pittura di Lucignano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lucignano ha ospitato, durante lo scorso fine settimana, la sesta edizione dell'Estemporanea di pittura, che ha attirato artisti da tutta Italia. Le due giornate, caratterizzate da un clima mite e sereno, hanno visto decine di pittori all'opera tra le strade, i vicoli, le piazze e gli angoli più Arezzonotizie.it - Il veronese Viviani vince l’Estemporanea di pittura di Lucignano Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha ospitato, durante lo scorso fine settimana, la sesta edizione dell'Estemporanea di, che ha attirato artisti da tutta Italia. Le due giornate, caratterizzate da un clima mite e sereno, hanno visto decine di pittori all'opera tra le strade, i vicoli, le piazze e gli angoli più

I dipinti di Di Fazio sono intriganti e affascinanti per la loro composizione e l'armonia dei colori, in parte frutto delle avanzate capacità tecniche dell'artista. L'organizzatore Pasquale Di Fazio Pasquale Di Fazio è nato a Lavello (1960), Italia, ma ha trascorso parte della sua vita a Milano. Di Fazio si dichiara fiero dell'iniziativa, "che negli anni è cresciuta molto, edizione dopo ...