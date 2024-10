Il presidente di Teate Scherma Gennaro Falcone insignito del distintivo d'onore di bronzo da Federscherma (Di lunedì 14 ottobre 2024) Importante riconoscimento per il presidente di Teate Scherma, Gennaro Falcone, che nei giorni scorsi è stato insignito del distintivo d'onore di bronzo da FederScherma. La cerimonia delle onorificenze 2024 della Federazione Italiana Scherma si è svolta a Roma, nell'aula magna del Cpo Giulio Chietitoday.it - Il presidente di Teate Scherma Gennaro Falcone insignito del distintivo d'onore di bronzo da Federscherma Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Importante riconoscimento per ildi, che nei giorni scorsi è statodeld'dida Feder. La cerimonia delle onorificenze 2024 della Federazione Italianasi è svolta a Roma, nell'aula magna del Cpo Giulio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teate Scherma - doppio oro ad Avezzano : D'Amico e Bevilacqua trionfano nella prima prova regionale Assoluti - . . Ottimo esordio per la Teate Scherma, che alla prima prova regionale Assoluti di spada maschile e femminile conquista due ori e un argento. La stagione agonistica di Teate Scherma inizia nel migliore dei modi: nella 1ª prova regionale Assoluti, svoltasi domenica 29 settembre 2024 ad Avezzano, i. (Chietitoday.it)

Teate Scherma fa tris : sono tre i convocati teatini in circuito europeo under 17 - Un inizio di stagione dal profumo internazionale quello di Teate Scherma: Arianna Bevilacqua, Bianca Falcone e Francesco D'Amico sono infatti stati ammessi alla gara di Circuito Europeo di Spada Under 17 che si terrà a Napoli il 5 e 6 ottobre 2024. La nuova stagione internazionale della... (Chietitoday.it)