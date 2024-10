Guardiola strizza l'occhio alla Serie A: dove potrebbe allenare in Italia? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pep Guardiola tornerà mai in Italia nelle vesti di allenatore dopo aver giocato a Brescia? `Tutto può essere`, è la sua parola d`ordine, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Peptornerà mai innelle vesti di allenatore dopo aver giocato a Brescia? `Tutto può essere`, è la sua parola d`ordine,

Guardiola e i tempi al Brescia con Baggio : “Il suo ginocchio sembrava una lavatrice. Futuro in Italia? Se lui mi fa da assistente…” - discoveryplus. Un rispetto che va oltre il campo di gioco per una figura amata da tantissimi amanti del calcio: “Posso solo immaginare quando era nel suo prime. “Quando parlo di Roberto Baggio mi emoziono”. Ci sarà una possibilità di vederlo in Italia? Guardiola mette le cose in chiaro e fa sognare i più nostalgici, anche con un pizzico d’ironia: “Se Baggio mi fa da assistente allora vengo in ... (Ilfattoquotidiano.it)

Guardiola a Che tempo che fa : "Ho imparato l'italiano con De Gregori" - "Era il più forte, posso immaginare cosa fosse quando era al vertice dalla carriera. (Adnkronos) – "Parlo bene l'italiano? Merito di Francesco De Gregori". Il manager catalano del Manchester City – un passato in Serie A da giocatore di Roma e Brescia – stupisce il conduttore per la sua proprietà di linguaggio. Lui era diverso", dice.