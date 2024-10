Giorgio Armani: il suo amore per Sergio Galeotti e il rimpianto della paternità (Di lunedì 14 ottobre 2024) Giorgio Armani, celebre stilista italiano, ha recentemente condiviso riflessioni intime sulla sua vita personale, parlando del suo legame profondo con Sergio Galeotti e del dolore per la sua perdita. Armani ha anche rivelato il suo più grande rimpianto: non aver avuto figli. Negli ultimi anni, Giorgio Armani ha iniziato ad aprirsi maggiormente riguardo aspetti personali della sua vita, che fino a poco tempo fa erano avvolti in un alone di riservatezza. In una recente intervista, lo stilista ha parlato apertamente del suo legame con Sergio Galeotti, suo partner sia nella vita personale che professionale, e del profondo dolore per la sua perdita. Ha anche espresso il suo rammarico per non aver avuto figli, offrendo uno sguardo nuovo e più intimo sulla sua esistenza. Velvetmag.it - Giorgio Armani: il suo amore per Sergio Galeotti e il rimpianto della paternità Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), celebre stilista italiano, ha recentemente condiviso riflessioni intime sulla sua vita personale, parlando del suo legame profondo cone del dolore per la sua perdita.ha anche rivelato il suo più grande: non aver avuto figli. Negli ultimi anni,ha iniziato ad aprirsi maggiormente riguardo aspetti personalisua vita, che fino a poco tempo fa erano avvolti in un alone di riservatezza. In una recente intervista, lo stilista ha parlato apertamente del suo legame con, suo partner sia nella vita personale che professionale, e del profondo dolore per la sua perdita. Ha anche espresso il suo rammarico per non aver avuto figli, offrendo uno sguardo nuovo e più intimo sulla sua esistenza.

