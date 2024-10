Giochi, da Bibanca campagna contro rischi da azzardo patologico (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Bibanca (società del Gruppo BPER), in linea con l’attenzione del Gruppo bancario di appartenenza per i rischi legati al gambling, si impegna per sensibilizzare studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado di Cagliari contro il gioco d’azzardo patologico, una dipendenza che nel 2017 è stata ufficialmente inserita dallo Stato italiano nei Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) –(società del Gruppo BPER), in linea con l’attenzione del Gruppo bancario di appartenenza per ilegati al gambling, si impegna per sensibilizzare studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado di Cagliariil gioco d’, una dipendenza che nel 2017 è stata ufficialmente inserita dallo Stato italiano nei

