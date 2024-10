Germania-Olanda 1-0 Koeman | Potevamo fare meglio loro sono stati più bravi

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ronald, ct dell’, ha parlato ai microfoni di NOS dopo la sconfitta per 1-0 contro lain Nations League: “Non siamo riusciti ala partita che avevamo preparato. Dovevamo pressare i nostri avversari e invece abbiamo indietreggiato, non so se per paura o per fiducia. Fatto sta chemigliori e piùcon la palla“. “Non è stata una bella prestazione dal punto di vista calcistico, ma questo non è un problema perché è una caratteristica della squadra.a livello di posizione a centrocampo – ha proseguito, per poi concludere in vista del prossimo match contro l’Ungheria – Giocheremo per qualcosa e sarà una partita divertente“.1-0,: “più” SportFace.