Francesca Cabrini 2024 Gli italiani sbarcano in USA

Francesca Cabrini - la recensione : Cristiana Dell’Anna è Madre Cabrini - santa patrona degli emigranti - La storia di Madre Cabrini diventa un kolossal storico-religioso, ma le vere protagoniste sono le tematiche affrontate: femminismo e inclusione. Sessantasette è il numero di istituti tra scuole, ospedali e orfanotrofi che riuscì a far costruire in tutto il mondo, tre gli ordini religiosi che la respinsero per "debole costituzione", sette sono le giovani donne con cui nel 1880 fondò l'Istituto ... (Movieplayer.it)

Francesca Cabrini - recensione : la santità (cinematografica) è lontana in questo biopic traballante - Francesca Cabrini – Cristiana Dell’AnnaI limiti dell’agiografia Ne deriva perciò un film in cui i limiti del racconto agiografico si fanno preponderanti, tra battute dall’intento catechistico e una ricostruzione storica troppo sommaria; non c’è nulla che appaia sincero, non tanto nelle intenzioni quanto proprio nella realizzazione, perché si è scelta una strada ancora una volta troppo facile e ... (Spettacolo.eu)