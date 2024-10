Lanazione.it - Firenze, al via 28 appuntamenti contro la violenza di genere

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 - Un modo non violento di rapportarsi all’altro e di gestire i propri affetti. “L’educazione sentimentale: azioni di contrasto alladi” è il titolo della rassegna organizzata dal Teatro delle Donne per il cartellone dell’Autunno Fiorentino promosso dal Comune die finanziato dal ‘Fondo periferie’ del Ministero della Cultura. In programma spettacoli, laboratori, letture, corsi di teatro per adulti e adolescenti. 38, quasi tutti a ingresso libero, che avranno come palcoscenico teatri, scuole, biblioteche, centri giovani e altri spazi dei Quartieri 1, 4 e 5 di, a conferma del rapporto stretto tra il Teatro delle Donne e il territorio. Spettacoli al via giovedì 17 ottobre al Centro Giovani Sonoria (ore 21 – ingresso libero) dove Flavia Pezzo e Massimo Bevilacqua porteranno in scena “Ismene” della Compagnia Krypton.