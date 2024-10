Ferrara, accoltellato per le cuffie in centro: caccia all'aggressore, l'episodio ricorda l'omicidio di Rozzano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un uomo è stato accoltellato in pieno centro a Ferrara per alcune cuffie auricolari, in un episodio che ricorda molto l'omicidio di Rozzano Notizie.virgilio.it - Ferrara, accoltellato per le cuffie in centro: caccia all'aggressore, l'episodio ricorda l'omicidio di Rozzano Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un uomo è statoin pienoper alcuneauricolari, in unchemolto l'di

Gli ruba auricolari e lo accoltella, ferito 36enne a Ferrara - Un uomo di 36 anni è stato accoltellato in centro a Ferrara per un paio di cuffie auricolari. L'episodio, riporta la stampa locale, è avvenuto ieri sera intorno alle 19.30 in centro storico. (ANSA) ... (ansa.it)

Lite tra pusher finisce nel sangue. Giovane accoltellato in strada - Regolamento di conti tra pusher a via Colomba: lite sfociata in violenza con coltello. Uno dei due spacciatori ferito ma non gravemente. Intervento della polizia e preoccupazione dei residenti per la ... (ilrestodelcarlino.it)

Accoltellato per le cuffiette - i Annarita BovaFerrara Accoltellato per degli auricolari. È accaduto ieri, alle 19.30, in pieno centro, esattamente in via Colomba. A restare ferito è un uomo italiano di 36 anni, portato in ospedale ... (msn.com)