Ester Raimondi muore a 15 anni dopo essere stata dimessa per un’influenza

(Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è forte rabbia e incredulità a Mozzanica, in provincia di Bergamo,la morte della 15enne, decedutadue ricoveri in due giorni in ospedale. La prima volta la ragazzina eradall’ospedale di Treviglio perché i medici le avevano diagnosticato un semplice virus influenzale. Ma, secondo quanto si apprende,sarebbe morta per una malattia fulminante allo stomaco che le avrebbe perforato l’intestino. Lunedì 14 ottobre è in programma l’autopsia sul suo corpo che dovrebbe chiarire ogni dubbio.Leggi anche: Rissa tra 15enni per una ragazza nel palazzo del Comune. Padre e zio si affrontano: un mortoha cominciato ad accusare i primi dolori all’addome nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre. In serata il padre ha deciso di portarla al pronto soccorso di Treviglio. Ma,alcuni accertamenti, la giovane viene