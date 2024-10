Droga addosso e in casa: arrestato dai carabinieri dopo le perquisizioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) MESAGNE - Un 37enne mesagnese è stato arrestato sabato 12 ottobre 2024 dai carabinieri con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato successivamente scarcerato su disposizione del pm di turno, della procura di Brindisi, e il 23 ottobre prossimo comparirà davanti al Brindisireport.it - Droga addosso e in casa: arrestato dai carabinieri dopo le perquisizioni Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) MESAGNE - Un 37enne mesagnese è statosabato 12 ottobre 2024 daicon l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato successivamente scarcerato su disposizione del pm di turno, della procura di Brindisi, e il 23 ottobre prossimo comparirà davanti al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borgo San Lorenzo : tenta di fuggire dai carabinieri con la droga nascosta in auto. Arrestato - . primi accertamenti hanno consentito di appurare che il conducente, di nazionalità marocchina, era alla guida dell’auto senza aver mai conseguito la patente, oltre ad essere visibilmente ubriaco L'articolo Borgo San Lorenzo: tenta di fuggire dai carabinieri con la droga nascosta in auto. estato proviene. (Firenzepost.it)

Non si rassegna alla fine della loro relazione tormentando l'ex - stalker arrestato dai carabinieri - . Per questo motivo, nel 2018 era stato condannato per atti persecutori e sembrava aver "capito. Un 49enne di Misterbianco, non rassegnandosi alla fine del matrimonio, cercava ogni occasione per poter incontrare la ex, una 50enne di Gravina di Catania, nel tentativo di convincerla a tornare assieme. (Cataniatoday.it)

Roma. Collatino. Aggredisce la madre 64enne a pugni e armato di coltello. 33enne romano arrestato dai Carabinieri - . Aggredisce la madre 64enne a pugni e armato di coltello. Collatino. 33enne romano arrestato dai Carabinieri sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 33enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente L'articolo Roma. (Cronachecittadine.it)