Dove vedere in tv Virtus Bologna-Zalgiris, Eurolega basket: orario, programma, streaming (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Virtus Segafredo Bologna è ancora a caccia della prima vittoria in Eurolega. La squadra di Luca Banchi è ferma al palo nella massima competizione continentale e proverà a sbloccarsi tra le mura amiche contro lo Zalgiris Kaunas allenato da Andrea Trinchieri. Due sconfitte brucianti per le Vu Nere in questo avvio di Eurolega. Se contro l’Efes il 67-76 poteva essere in preventivo, il ko con l’ASVEL Villeurbanne brucia un po’ di più, dopo una gara passata tutta ad inseguire senza concretizzare una bella rimonta. Di contro Kaunas è stata la sorpresa della prima giornata battendo il Barcellona per 74-67, ma il colpaccio non è riuscito con l’Olympiakos; in questo primo scorcio di stagione si sta facendo notare Sylvain Francisco, per lui 16 di media nelle prime due partite continentali. Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:30 di martedì 15 otttobre. Oasport.it - Dove vedere in tv Virtus Bologna-Zalgiris, Eurolega basket: orario, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) LaSegafredoè ancora a caccia della prima vittoria in. La squadra di Luca Banchi è ferma al palo nella massima competizione continentale e proverà a sbloccarsi tra le mura amiche contro loKaunas allenato da Andrea Trinchieri. Due sconfitte brucianti per le Vu Nere in questo avvio di. Se contro l’Efes il 67-76 poteva essere in preventivo, il ko con l’ASVEL Villeurbanne brucia un po’ di più, dopo una gara passata tutta ad inseguire senza concretizzare una bella rimonta. Di contro Kaunas è stata la sorpresa della prima giornata battendo il Barcellona per 74-67, ma il colpaccio non è riuscito con l’Olympiakos; in questo primo scorcio di stagione si sta facendo notare Sylvain Francisco, per lui 16 di media nelle prime due partite continentali. Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena dialle ore 20:30 di martedì 15 otttobre.

