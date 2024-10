Dai tagli ai ministeri alle tasse, la manovra sta per arrivare in Parlamento (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nelle prossime ore la manovra 2025 inizierà a finalmente ad essere discussa sulla base di atti concreti e non più di rumors. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che sta limando gli ultimi dettagli, presenterà infatti il Documento Programmatico di Bilancio al prossimo Consiglio dei Today.it - Dai tagli ai ministeri alle tasse, la manovra sta per arrivare in Parlamento Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nelle prossime ore la2025 inizierà a finalmente ad essere discussa sulla base di atti concreti e non più di rumors. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che sta limando gli ultimi det, presenterà infatti il Documento Programmatico di Bilancio al prossimo Consiglio dei

Manovra. Paolo Capone - Leader UGL : "Taglio del cuneo fiscale misura fondamentale per rilanciare crescita e occupazione” - “La volontà del Governo di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale nella prossima Manovra finanziaria, come ribadito oggi dal Sottosegretario Claudio Durigon sul Corriere della Sera, rappresenta un importante passo in avanti nella direzione di rafforzare il potere d’acquisto delle retribuzio . (Ilgiornaleditalia.it)

Manovra - Durigon “Il taglio del cuneo fiscale diventa strutturale” - Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega. E ancora dobbiamo sentirci dire che questa manovra non dà prospettive…”. Ma nel momento in cui ci siano attività con ricavi maggiori, dovuti magari a fattori come l’inflazione, credo ci possa essere una collaborazione per costruire una fiscalità più funzionale al Paese. (Unlimitednews.it)

Manovra - manca il 40% delle coperture. In arrivo tagli lineari. Timori del Mef sul concordato biennale : rischio flop nonostante il condono - I punti fermi sono il rinnovo dell’esonero parziale dai contributi previdenziali per i dipendenti con redditi fino a 35mila euro e la conferma dell’Irpef a tre aliquote. 9 miliardi in deficit – Ma negli ultimi giorni l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle coperture. Rientreranno in corsa? A due giorni dall’approvazione del Documento programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles e una ... (Ilfattoquotidiano.it)