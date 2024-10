Da ‘Twin Peaks’ a ‘Squid Game’, a Torino prima mostra dedicata alle serie tv (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – E’ il Museo nazionale del Cinema di Torino a ospitare da oggi, lunedì 14 ottobre, al 24 febbraio prossimo il primo progetto in Italia di una mostra sulle serie tv che stanno ridefinendo un nuovo modo di guardare i film, affiancandosi ai metodi più tradizionali. La mostra, intitolata ‘#Serialmania. Immaginari narrativi da Twin Peaks a Squid Game’, curata da Luca Beatrice e Luigi Mascheroni e allestita al piano di accoglienza della Mole Antonelliana, è infatti un percorso espositivo che ripercorre gli strettissimi legami, le influenze, le connessioni, le affinità e le differenze fra il cinema e le serie tv dagli anni ‘90 a oggi, sottolineando come il cinema, nel corso degli anni, abbia dovuto affrontare passaggi di profonda modificazione genetica necessari per un mezzo in continua espansione ed evoluzione. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – E’ il Museo nazionale del Cinema dia ospitare da oggi, lunedì 14 ottobre, al 24 febbraio prossimo il primo progetto in Italia di unasulletv che stanno ridefinendo un nuovo modo di guardare i film, affiancandosi ai metodi più tradizionali. La, intitolata ‘#Serialmania. Immaginari narrativi da Twin Peaks a Squid, curata da Luca Beatrice e Luigi Mascheroni estita al piano di accoglienza della Mole Antonelliana, è infatti un percorso espositivo che ripercorre gli strettissimi legami, le influenze, le connessioni, le affinità e le differenze fra il cinema e letv dagli anni ‘90 a oggi, sottolineando come il cinema, nel corso degli anni, abbia dovuto affrontare passaggi di profonda modificazione genetica necessari per un mezzo in continua espansione ed evoluzione.

