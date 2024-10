Romadailynews.it - Crollo ascensore durante manutenzione a Roma: un morto e due feriti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia in un condominio in Via delle Vergini, coinvolti tre operai Un tragico incidente si è verificato oggi in un condominio in Via delle Vergini, nel centro dile operazioni distraordinaria di un. Secondo quanto riportato dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco, tre operai sono rimasti coinvolti mentre lavoravano sull’impianto e sulla cabina dell’, per cause ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale, il nucleo Saf, un carro sollevamenti e il funzionario di guardia. Nonostante i tentativi di soccorso, uno degli operai è stato trovato privo di vita. Gli altri due sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: uno in codice rosso, l’altro in codice giallo.