Cnpr forum sanità in codice rosso | perché il pronto soccorso è diventato un ring?

"Nel decreto approvato a fine settembre, firmato dai ministri della Salute e della Giustizia, sono state introdotte misure importanti, tra cui l'arresto in flagranza differita per le aggressioni al personale sanitario e i danneggiamenti alle attrezzature e alle strutture sanitarie. Si tratta di un inasprimento delle norme da parte del governo, reso necessario dai numerosi episodi gravi che hanno coinvolto medici e infermieri, divenuti bersaglio della rabbia di familiari e amici dei pazienti. Nei confronti di questi individui ci sarà un approccio rigoroso, volto a tutelare sia il personale che le strutture dove vengono curate le persone.

Cnpr Forum - per l’intelligenza serve equilibrio tra tecnologia e sensibilità umana - Ma non può prescindere dall’intervento del professionista che deve rimanere centrale. Allo stesso tempo, sarà necessario un quadro normativo adeguato che protegga la professionalità e garantisca l’etica nell’uso dell’IA, affinché resti un supporto e non un fattore di distorsione”. “Ad esempio, non c’è comune dove non ci siano proteste per l’installazione delle antenne ‘5G’, c’è il tema ... (Impresaitaliana.net)

Cnpr Forum - per l'intelligenza serve equilibrio tra tecnologia e sensibilità umana - Dobbiamo evitare di mettere barriere ed ostacoli all'introduzione delle nuove tecnologie. L'intelligenza artificiale non può sostituire il giudizio professionale, la sensibilità umana e la capacità di interpretare le esigenze specifiche di ogni cliente. Ogni contribuente ha una propria specificità e dobbiamo intervenire entrando in empatia capendo quelle che sono le loro necessità”. (Iltempo.it)

Cnpr Forum - per l’intelligenza serve equilibrio tra tecnologia e sensibilità umana - Merola (Pd): “Stop a barriere infrastrutturali per IA”. Cuchel (commercialisti): “Contributo importante ma il professionista deve rimanere centrale”. Tenerini (FI): “Creare un motore italiano di produzione di IA”. De Bertoldi (GM): “Può portare dei vantaggi al sistema tributario”. Turco (M5s): “Potrebbe essere determinante nella lotta all’evasione fiscale”. (Ilgiornale.it)