Ciclismo su pista i convocati dell’Italia per i Mondiali 2024 | presenti Milan e Viviani assente Ganna

L'appuntamento è fissato da mercoledì 16 a domenica 20 ottobre. Sul velodromo di Ballerup (Danimarca) andranno in scena i Mondiali di Ciclismo su pista. La Nazionale italiana cercherà di recitare un ruolo da protagonista, dovendo però fare i conti l'assenza rilevante di Filippo Ganna. Il campione di Verbania, infatti, ha deciso di chiudere la propria stagione agonistica il 10 ottobre, terminando la Gran Piemonte. Una scelta per tirare un po' il fiato dopo un'annata in cui Pippo si è diviso tra strada e pista, tenendo conto dell'impegno alle Olimpiadi di Parigi. Ovviamente, una perdita importante per la compagine tricolore guidata da Marco Villa, considerando che dal 2018 al 2023 Ganna ha sempre vinto un titolo iridato, che fosse inseguimento individuale o inseguimento a squadre. Pertanto, con la defezione del campione nostrano, il titolo dell'inseguimento individuale perde il n.

Calendario Mondiali ciclismo su pista 2024 : programma - orari - tv - streaming - CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 Mercoledì 16 ottobre 11:30 – qualificazioni Inseguimento a squadre femminile 12:47 – qualificazioni Inseguimento a squadra maschile 13:59 – qualificazioni Team Sprint femminile 14:27 – qualificazioni Team Sprint maschile 18:32 – 1° turno Team Sprint femminile 18:46 – 1° turno Team Sprint maschile 19:00 – finale Scratch femminile 19:20 – finali Team ... (Oasport.it)

Ciclismo - Mondiali su pista 2024 : calendario - programma - orari e diretta tv - In Italia, i Mondiali di saranno trasmessi in diretta tv in chiaro da Rai Sport e Rai 2 e via satellite su Eurosport. Si partirà mercoledì 16 ottobre con le prime gare di qualificazione la mattina e le finali dello Scratch femminile e le Sprint maschili e femminili. . Stagione di ciclismo 2024 agli sgoccioli. (Sportface.it)

Ciclismo - Filippo Ganna non parteciperà ai Mondiali su pista - . In staffetta si poteva fare qualcosa in più. A livello individuale è stata una grande stagione con l’argento olimpico e mondiale. Dopo l’argento nella cronometro su strada a Zurigo, l’argento olimpico di Parigi 2024 annuncia il forfait nell’ultima grande manifestazione della stagione: “Chiuderò il 2024 con la Cro Race e la Gran Piemonte. (Sportface.it)