Chiesanuova | prova di forza Batte l’Urbino e sale in vetta

Chiesanuova 3 Urbino 1 Chiesanuova: Fatone, Perini (73' Ciottilli), Carnevali, Russo (62' Tanoni), Canavessio, Monaco, Pasqui (68' Tempestilli), Sopranzetti, Persiani (Sbarbati), Mongiello (80' Pesaresi), Bambozzi. A disp: Fraticelli, Pesaresi, Tacconi, Squarcia, Priori. All. Mobili. URBINO: Alessandroni, Nisi (46' Mari), Boccioletti, Zancocchia (46' Montesi), Giovane, Bellucci, Cusimano, Dalla Bona, Bardeggia, Sergiacomo (45' Galante), Pierpaoli (77' Serges). A disp: Porcellini, Osmani, Mea, Mandula, Palazzi. All. Mariani. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro. Reti: 11' Persiani, 15' e 37' Pasqui, 60' Montesi. Note: espulso Roberto Mobili. Ammoniti: Fatone, Carnevali, Russo, Monaco, Bambozzi, Pesaresi, Montesi, Della Bona, Giovane. Corner: 2-5.

