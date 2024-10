Chi era Pietro Mastino, mort nello schianto provocato da un 34enne: anni fa aveva salvato eroicamente un ragazzo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Pietro Mastino, 55enne carabiniere in servizio ad Alghero, mentre si recava al lavoro. L’incidente è avvenuto domenica 13 ottobre lungo la provinciale 19, quando una Fiat Panda, guidata da un uomo di 34 anni, ha invaso la corsia opposta, provocando uno scontro frontale con la Seat Ibiza di Mastino. Il 34enne, che è rimasto ferito, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Fiat Panda avrebbe perso il controllo del veicolo, forse a causa di un malore o di un colpo di sonno, invadendo la carreggiata opposta. L’uomo, che stava tornando a Sassari dopo una serata con gli amici, è attualmente ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, piantonato dalle forze dell’ordine. Thesocialpost.it - Chi era Pietro Mastino, mort nello schianto provocato da un 34enne: anni fa aveva salvato eroicamente un ragazzo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di, 55enne carabiniere in servizio ad Alghero, mentre si recava al lavoro. L’incidente è avvenuto domenica 13 ottobre lungo la provinciale 19, quando una Fiat Panda, guidata da un uomo di 34, ha invaso la corsia opposta, provocando uno scontro frontale con la Seat Ibiza di. Il, che è rimasto ferito, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Fiat Panda avrebbe perso il controllo del veicolo, forse a causa di un malore o di un colpo di sonno, invadendo la carreggiata opposta. L’uomo, che stava tornando a Sassari dopo una serata con gli amici, è attualmente ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, piantonato dalle forze dell’ordine.

Chi era Pietro Mastino - il carabiniere morto nell’incidente di Alghero : “Convinse un ragazzo a non suicidarsi” - Nel sinistro ha perso la vita il 55enne Pietro Mastino, carabiniere in servizio ad Alghero. "È riuscito a sventare il tentato suicidio di un ragazzo grazie alla sua empatia", hanno ricordato i colleghi. Innamorato della divisa, lavorava nella centrale operativa. Continua a leggere . È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo di 34 anni rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto domenica ... (Fanpage.it)

Schianto frontale tra due auto vicino ad Alghero - muore un carabiniere : Pietro Mastino aveva 55 anni - La vittima si chiamava Pietro Mastino, era originario di Montresta ma residente a Olmedo. Un carabiniere di 55 anni, in servizio al Reparto operativo di Alghero, è morto in un grave incidente sulla strada provinciale 19. Per cause da accertare l'auto su cui viaggiava il 55enne, una Seat Ibiza, si è scontrata frontalmente con una Panda. (Fanpage.it)