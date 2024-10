Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Jovic e Abraham non convincono: occhi su Santiago Gimenez. Il profilo

(Di lunedì 14 ottobre 2024)non riescono a incidere e Moncada ha nuovamente messo nel mirino il bomberTammyincide ben poco e Lukaè desaparecido. Ecco che allora il direttore tecnico Geoffrey Moncada si sta muovendo per cercare un nuovo innesto per l’attacco. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, in casa rossonera piace molto la punta del Feyenoord. Classe 2001, il 23enne cresce nelle giovanili del Cruz Azul, club della massima serie del campionato messicano. Nell’estate 2022, poi, per il giovane messicano si presenta una grandissima opportunità: quella del calcio europeo e il 29 luglio il centravanti si trasferisce al Feyenoord, club olandese, per 6 milioni di euro. La prima stagione in Olanda è da incorniciare e in 32 presenze di campionato,riesce a segnare 15 goal.