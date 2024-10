Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: Il via alla ricerca dell’erede di Theo Hernandez

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le difficoltà diin questo inizio di stagione sono state molteplici e non solo di carattere tecnico. Il suo apportosquadra è stato spesso positivo ma dal punto di vista degli atteggiamenti e delle difficoltà comportamentali ci sono state delle cose da rivedere.è l’unico terzino sinistro a disposizione del. Ha sempre fatto benissimo ma non può mai tirare il fiato e per questo in molte partite rischia sempre di commettere errori di diversa natura. Secondo le ultime notizie di mercato, ilsi è messo giàdel sostituto die ha trovato spunto in Serie A. Chiaro come i meneghini stiano cominciando ad attivarsi per un possibile piano B, dato che il destino del terzino francese rimane un enigma.