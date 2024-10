Bianca Balti inizia la chemioterapia: il post su Instagram (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovo look per Bianca Balti, che sui social ha sfoggiato un taglio di capelli a caschetto corto. La top model ha pubblicato infatti una serie di foto in bianco e nero, firmate da Luca e Alessandro Morelli, e un video su TikTok in una data molto speciale. Il 14 ottobre la 40enne di Lodi ha iniziato infatti il suo percorso di chemioterapia con grande forza e determinazione. «Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia», ha scritto in una story in cui ha mostrato la cicatrice per l’operazione per un cancro alle ovaie. A metà settembre era stata ricoverata infatti d’urgenza dopo aver accusato forti dolori addominali. Già nel 2022, Balti aveva ricevuto una diagnosi di mutazione genetica che aumentava il rischio di contrarre un tumore al seno o alle ovaie. Tanto da sottoporsi alla mastectomia preventiva. Lettera43.it - Bianca Balti inizia la chemioterapia: il post su Instagram Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nuovo look per, che sui social ha sfoggiato un taglio di capelli a caschetto corto. La top model ha pubblicato infatti una serie di foto in bianco e nero, firmate da Luca e Alessandro Morelli, e un video su TikTok in una data molto speciale. Il 14 ottobre la 40enne di Lodi hato infatti il suo percorso dicon grande forza e determinazione. «Coraggio a chi come me stando la terapia», ha scritto in una story in cui ha mostrato la cicatrice per l’operazione per un cancro alle ovaie. A metà settembre era stata ricoverata infatti d’urgenza dopo aver accusato forti dolori addominali. Già nel 2022,aveva ricevuto una diagnosi di mutazione genetica che aumentava il rischio di contrarre un tumore al seno o alle ovaie. Tanto da sottoporsi alla mastectomia preventiva.

