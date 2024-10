Ilveggente.it - Berrettini, c’era da aspettarselo: clamoroso ribaltone

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Matteo, era prevedibile che le cose si evolvessero in questo modo: tutto da rifare, terremoto in arrivo. Se c’è una cosa che abbiamo imparato, è che nel circuito non ci si annoia mai. Ogni giorno, nel bene e nel male, succede qualcosa di nuovo. Gli eventi si susseguono alla velocità della luce e in cantiere c’è sempre una notizia di cui parlare. Nella settimana appena passata agli archivi, per esempio, non si è discusso d’altro che del ritiro di Rafael Nadal, pronto ad appendere la racchetta al chiodo in occasione delle Finals di Coppa Davis. Matteonon è tra i pre-convocati per le Finals di Malaga (LaPresse) – Ilveggente.itNelle scorse settimane, oltre all’affaire Clostebol di cui è stato – ed è ancora – protagonista Jannik Sinner, un altro argomento ha tenuto banco in maniera piuttosto insistente.