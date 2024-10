Anteprima24.it - Benevento, il ‘segreto del mio successo’: brividi per Berra sotto la Sud con la bandiera di Imbriani

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAuteri lo ha ripetuto anche ieri durante la conferenza stampa successiva al rotondo 5-0 rifilato al Latina: “Questo è un gruppo ottimo. Non vive di gelosie. E’ fatto da ragazzi validi e che stanno bene tra di loro”. Il tecnico di Floridia nella sua carriera non ha mai amato ne le sviolinate ed ha sempre detto quello che pensava senza fare sconti a nessuno. Il trainer siciliano, merce rara nel mondo del calcio, ha sempre avuto un rapporto estremamente sincero con i suoi ragazzi dei quali sente le vibrazioni, positive o negative, ogni giorno. Che quello della Strega sia un gruppo coeso è qualcosa che si percepisce anche all’esterno: in campo non ci sono prime donne o intoccabili perché come ha ribadito spesso Auteri “ilviene prima di tutto, prima dei singoli perché conta sempre giocare e ragionare da squadra”.