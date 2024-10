Bambini rapiti, prigionieri di guerra, cessate il fuoco: la missione di Zuppi alla corte di Putin per la pace in Ucraina (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Vaticano ci riprova. Mentre Russia e Ucraina restano sprofondate nella melma – non solo metaforica – del conflitto e le cancellerie mondiali tengono gli occhi fissi prima di tutto sul disastro in Medio Oriente, Papa Francesco torna a muovere una pedina per tentare di far avanzare i negoziati tra Mosca e Kiev. Nelle scorse ore è arrivato infatti nella capitale russa il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei ma anche inviato di Bergoglio per la pace in Ucraina, appunto. missione impossibile? Il Vaticano vola basso, continuando a parlare ufficialmente di sforzi a carattere prettamente umanitario. Gli obiettivi più immediati della missione affidata a Zuppi sono infatti quelli di facilitare ogni iniziativa per «il ricongiungimento familiare dei Bambini ucraini e lo scambio di prigionieri». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Vaticano ci riprova. Mentre Russia erestano sprofondate nella melma – non solo metaforica – del conflitto e le cancellerie mondiali tengono gli occhi fissi prima di tutto sul disastro in Medio Oriente, Papa Francesco torna a muovere una pedina per tentare di far avanzare i negoziati tra Mosca e Kiev. Nelle scorse ore è arrivato infatti nella capitale russa il cardinale Matteo, presidente della Cei ma anche inviato di Bergoglio per lain, appunto.impossibile? Il Vaticano vola basso, continuando a parlare ufficialmente di sforzi a carattere prettamente umanitario. Gli obiettivi più immediati dellaaffidata asono infatti quelli di facilitare ogni iniziativa per «il ricongiungimento familiare deiucraini e lo scambio di».

