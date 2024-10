Atalanta: riprendono gli allenamenti, si rivedono i nazionali (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bergamo, 14 ottobre 2024 – Domani, martedì 15 ottobre, l’Atalanta riprende ad allenarsi per preparare la trasferta di domenica pomeriggio a Venezia. Alla ripresa degli allenamenti il tecnico Gian Piero Gasperini ritroverà una buona parte dei giocatori convocati dalle rispettive nazionali, a cominciare dagli azzurri Bellanova, Retegui e Zaniolo. Torneranno sempre domani i vari De Ketelaere, Hien, Kolasinac e Sulemana. Rientreranno mercoledì, invece, Lookman, Palestra, Pasalic e Samardzic. Sport.quotidiano.net - Atalanta: riprendono gli allenamenti, si rivedono i nazionali Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bergamo, 14 ottobre 2024 – Domani, martedì 15 ottobre, l’riprende ad allenarsi per preparare la trasferta di domenica pomeriggio a Venezia. Alla ripresa degliil tecnico Gian Piero Gasperini ritroverà una buona parte dei giocatori convocati dalle rispettive, a cominciare dagli azzurri Bellanova, Retegui e Zaniolo. Torneranno sempre domani i vari De Ketelaere, Hien, Kolasinac e Sulemana. Rientreranno mercoledì, invece, Lookman, Palestra, Pasalic e Samardzic.

