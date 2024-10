Dilei.it - Ascolti tv del 13 ottobre: Ambra Angiolini contro Fabio Fazio

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Una nuova, grande sfida, per determinare il programma vincitore deglitv del 13. Rai1 ha proposto i nuovi episodi di Sempre al tuo fianco con, mentre su Canale5 è andata in onda la dezi turca La rosa della vendetta. Osservato speciale è peròcon il suo Che tempo che fa, tornato in onda sul Nove dal 6. Il conduttore ligure si è spostato su Warner Bros. Discovery da oltre un anno e ha portato con sé praticamente l’intero pubblico sulla nuova emittente, come si sperava per Amadeus che invece sta ancora lavorando per ottenere i risultati speratiun inarrestabile Affari tuoi condotto da Stefano De Martino. Rai3, la Rete storica di Che tempo che fa, ha invece proposto una nuova puntata di Presadiretta con Riccardo Iacona, mentre su Rai2 abbiamo visto i nuovi episodi di 9-1-1.