Arriva da dieci Tech Cities metà delle offerte di lavoro IT

QUASI la metà delle offerte di lavoro per profili IT in Italia Arrivano da dieci Tech Cities. Le capitali della tecnologia assorbono infatti il 46% delle ricerche delle aziende: Milano (14%) e Roma (8%) sono al top della classifica, seguono Torino e Bologna con il 5%, poi Bari, Napoli e Verona tutte con il 3%, Padova e Verona entrambe con il 2%, chiude Catania con l'1% delle offerte. Secondo il report di Experis, i tre profili più richiesti nelle Tech Cities sono Java developer, e-commerce manager e Sap manager, con la novità dei professionisti del commercio online che salgono al secondo posto dei talenti più ricercati, mentre Java e Sap manager confermano la loro appetibilità sul mercato del lavoro digitale.

