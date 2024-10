Lanazione.it - Addio ad Alfredo Pasquinelli. Imprenditore e uomo innovatore

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La città diceadcoraggioso e galant. L’ex titolare del gruppo informatico Datel è scomparso ieri a 79 anni. Originario di Altopascio, aveva iniziato a operare nel settore informatico nel 1974, con la produzione di schede meccanografiche per istituti di credito come il Monte dei Paschi di Siena o aziende come il Nuovo Pignone. Arrivò a Montecatini nel 1980, quando la sua attività sì stava spostando sul settore della programmazione vera e propria. Dette un importante contributo anche alla nascita della sezione terziario dell’Associazione industriali della provincia di Pistoia. Cristiana, una dei quattro figli, tre femmine e un maschio, ha ricoperto vari ruoli in Confindustria, presidente dei giovani e consigliere delegato, e all’interno della Fondazione Caripit. Padquinelli è stato per due volte presidente del Rotary Club Marino Marini.