15enne suicida, tra le ipotesi bullismo (Di lunedì 14 ottobre 2024) 16.45 Sul caso del 15enne che si è ucciso sparandosi in un casolare vicino a Senigallia (Ancona) è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.Tra le ipotesi c'è quella del bullismo. Il ragazzo era scomparso da casa portando con sé la pistola del padre, un vigile urbano. Poche ore dopo,il ritrovamento del corpo. Il legale della famiglia spiega che il 15enne "subiva atti di bullismo a scuola. Non voleva andarci più. La madre ha presentato denuncia ai carabinieri". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) 16.45 Sul caso delche si è ucciso sparandosi in un casolare vicino a Senigallia (Ancona) è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.Tra lec'è quella del. Il ragazzo era scomparso da casa portando con sé la pistola del padre, un vigile urbano. Poche ore dopo,il ritrovamento del corpo. Il legale della famiglia spiega che il"subiva atti dia scuola. Non voleva andarci più. La madre ha presentato denuncia ai carabinieri".

