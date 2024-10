Ilrestodelcarlino.it - Zhukouski, serata dura

(Di domenica 13 ottobre 2024)5,5. Perde un riferimento solidissimo in pieno riscaldamento e non è facile resettare tutto, considerando anche l’assenza di Fedrizzi da ormai dieci giorni. Non gira la ricezione, oltre ai punti diretti, anche percentuali di positività non alte. Ma lui prova a tenere in gara tutti, gestendo le bande e cercando di non dare riferimenti, insieme a Demianenko quando possibile. Non una giornata semplice per lui e fa un po’ fatica a reggere costantemente il ritmo. Cvaniciger 5,5. Gettato nella mischia a freddo, in avvio deve adattarsi ma pende ritmo con il passare dei punti. Nel secondo attacca con il 62% ed è quasi un fattore. Alla lunga si perde, le percentuali scendono e non riesce ad essere incisivo in attacco come in precedenza. Ma non era affatto facile per lui in una giornata e in un contesto simile. Ma migliorare è assolutamente possibile, vista la giovanissima età.