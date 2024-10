Vincono loro Ballando con le Stelle ormai sembra evidente Convinta anche Milly | Mai successo prima

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)con le2024, chi vincerà? Sono tanti i temi usciti fuori dall’ultima puntata, la terza, andata in onda sabato 12 ottobre su Rai 1. La sempre super professionaleCarlucci sta tenendo incollati milioni di telespettatori con il suo stile e facendo emergere le storie e gli scontri tra i protagonisti. Uno di questi riguarda senza dubbio quello che sta succedendo tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, ma c’èil ‘caso-Ossini’ con il conduttore Rai parecchio polemico. Massimiliano Ossini ha infatti preso di mira la giuria accusandola di aver ‘un debole’ (chissà perché poi) per Alan Friedman. E che dire dello ‘stoico’ Francesco Paolantoni che nonostante il malessere di questi giorni è comunque sceso in pista? Ma ora andiamo a fare qualche previsione sulla base della classifica aggiornata. Leggi: “Perè finita”.