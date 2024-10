Un mondo intriso di rabbia, che i bambini assorbono dai comportamenti degli adulti. Il libro di una pedagogista aiuta ad affrontare i conflitti. Almeno in famiglia (Di domenica 13 ottobre 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Siamo immersi nella rabbia. Non so se percepite anche voi la ventata insistente di questo sentimento che è tornato in auge e circola liberamente senza più remore in ogni strato della società. Durante l’epidemia del Covid avevamo deciso di diventare tutti buoni, una specie di fioretto collettivo che appena passata la paura abbiamo dimenticato come i propositi di un qualsiasi lunedì mattina. Le disuguaglianze sociali e il clima da guerra mondiale non aiutano a calmare i nostri bollenti spiriti e in questo habitat rabbioso “di tutti contro tutti” è quasi un delitto dichiararsi “pacifista” e “buonista” è diventato ormai un insulto. Iodonna.it - Un mondo intriso di rabbia, che i bambini assorbono dai comportamenti degli adulti. Il libro di una pedagogista aiuta ad affrontare i conflitti. Almeno in famiglia Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Siamo immersi nella. Non so se percepite anche voi la ventata insistente di questo sentimento che è tornato in auge e circola liberamente senza più remore in ogni strato della società. Durante l’epidemia del Covid avevamo deciso di diventare tutti buoni, una specie di fioretto collettivo che appena passata la paura abbiamo dimenticato come i propositi di un qualsiasi lunedì mattina. Le disuguaglianze sociali e il clima da guerra mondiale nonno a calmare i nostri bollenti spiriti e in questo habitat rabbioso “di tutti contro tutti” è quasi un delitto dichiararsi “pacifista” e “buonista” è diventato ormai un insulto.

