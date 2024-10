Lapresse.it - Ucraina, Mosca: abbattuti 13 droni in tre regioni

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La Russia ha annunciato di aver abbattuto nella notte almeno 13kamikaze provenienti dall’in almeno tredel Paese. L’attacco da parte di Kiev è arrivato all’indomani dell’annuncio del presidente Zelensky di aver ottenuto “pacchetti di difesa per la protezione, sistemi di difesa aerea e investimenti nella produzione die altre armi in”. Si tratta, come ha spiegato lo stesso leader di Kiev dei risultati delle sue “visite a Londra, Parigi, Roma e Berlino”. “Ho presentato i dettagli del Piano della vittoria ai nostri partner. Ora lavoreremo a livello di team per massimizzare i nostri sforzi sia in prima linea che attraverso la diplomazia. Il nostro compito comune è quello di avvicinarci a una pace giusta, per l’e per tutta l’Europa”, ha dichiarato Zelensky su X al termine del suo tour nella capitali europee.