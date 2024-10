Tripletta di premi per il cortometraggio del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTripletta di premi per il cortometraggio “Tutto ancora da scrivere” del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno al Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc Il cortometraggio “Tutto ancora da scrivere”, realizzato dagli studenti del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno, si è aggiudicato ben tre riconoscimenti alla prestigiosa edizione 2024 del Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc di Naso (ME). Il lavoro degli alunni delle classi IVB e IVD dell’indirizzo Film Adaptor ha ottenuto: premio Speciale Pubblico in Sala Official Nomination al premio Miglior cortometraggio Menzione Speciale Scuole/Studenti Il cortometraggio, scritto e diretto con passione dagli studenti sotto la guida del regista Enrico Francese, ha impressionato sia la giuria tecnica che quella popolare, grazie alla sua qualità artistica e alla profondità dei temi trattati. Anteprima24.it - Tripletta di premi per il cortometraggio del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidiper il“Tutto ancora da scrivere” delI” dial Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc Il“Tutto ancora da scrivere”, realizzato dagli studenti delI” di, si è aggiudicato ben tre riconoscimenti alla prestigiosa edizione 2024 del Festival Internazionale Nebrodi Cinema Doc di Naso (ME). Il lavoro degli alunni delle classi IVB e IVD dell’indirizzo Film Adaptor ha ottenuto:o Speciale Pubblico in Sala Official Nomination alo MigliorMenzione Speciale Scuole/Studenti Il, scritto e diretto con passione dagli studenti sotto la guida del regista Enrico Francese, ha impressionato sia la giuria tecnica che quella popolare, grazie alla sua qualità artistica e alla profondità dei temi trattati.

