Telecamere e nuovi impianti nel parking sotterraneo Più sicurezza per i cittadini

Da domani chiude il parcheggio sotterraneo di via Cristoforo Colombo, nel quartiere Oltrestazione, per adeguare l'impianto elettrico e predisporre il sistema di videosorveglianza. I lavori, che puntano a migliorare la sicurezza nel parcheggio, rientrano negli interventi della Rete verde e del commercio, progetto che l'anno scorso ha interessato piazza del Popolo, e sono finanziati con risorse ottenute tramite il bando del Distretto unico del commercio (Duc). Il termine dei lavori, con la conseguente riapertura del parcheggio, è previsto entro il 31 ottobre. Da quel momento un parcheggio sino a oggi poco utilizzato potrà entrare in una rete che, nell'area della stazione, può contare su circa 700 posti disponibili.

