Sinner | Quest’anno è stato duro A volte ho perso un po’ il sorriso per i problemi fuori dal campo

Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista italiano ha parlato dei momenti difficli vissuti Quest'anno a causa dei problemi extra-campo. «Quest'anno è stato molto, molto duro per me a causa di altre circostanze e a volte ho perso un po' il sorriso perché ho avuto alcuni problemi fuori dal campo. E certe cose sono ancora nella mia mente. Quindi, non è mai facile giocare in questo tipo di circostanze in cui mi trovo». Sui modi in cui ha cercato di affrontare questi problemi: «Ho solo cercato di divertirmi il più possibile in campo e ovviamente vincere ti regala grandissime soddisfazioni. Vittorie che condivido con tutte le persone che lavorano con me ogni giorno, che mi conoscono molto più di molti altri».

