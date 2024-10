.com - Sinner nella storia, chiuderà l’anno da numero 1: ecco perché

(Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikil suo 2024 dauno del mondo. Il successo contro Tomas Machacsemifinale del Masters 1000 di Shanghai ha infatti certificato che il tennista azzurro sarà ancora al primo posto del ranking almeno fino al prossimo Australian Open, in programma dal 6 al 26 gennaio 2025. L’elimazione di Carlos Alcaraz nei quarti, proprio per mano di Machac, poi sconfitto dain semifinale, aveva già certificato che Jannik sarebbe stato il primo italiano di sempre a chiudere in vetta alla classifica Atp.al momento ha un vantaggio di ben 3020 punti su Alcaraz, tornato al secondo posto grazie al successo di Pechino ottenuto contro l’amico Jannik. Per colmare il gap lo spagnolo dovrebbe vincere a Bercy, un torneo tra Basilea e Vienna e le Finals di Torino senza perdere nemmeno una partita.