Sinner allunga su Alcaraz in classifica | soldi quanto ha vinto dopo Djokovic cifra da capogiro

(Di domenica 13 ottobre 2024) Chiamatelo pure Re di Shangai. Diventa sempre più complesso definire Jannike raccontarne la forza, ormai pari solo alla compostezza con cui accoglie trionfi ed elogia avversari. Parlino i numeri quindi: 7-6, 6-3 a Novak, settimo titolo stagionale, il numero 17 in carriera. A soli 23 anni e con la certezza, già acquisita ieri, di chiudere il 2024 in testa al ranking Atp. Anche Shanghai è ai suoi piedi elo esalta come meglio non potrebbe: "È stato troppo bravo per me". Troppo bravo persino per un fenomeno, come il 37enne di Belgrado, che vincendo avrebbe raggiunto quota 100 titoli in carriera e agganciato il record di partite da «1000» vinte di Nadal (409). Troppo forte, alla 65esima vittoria in stagione, a fronte di sole 6 sconfitte.