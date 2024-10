Schianto contro il pilone: macchina distrutta. È tragedia (Di domenica 13 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la Statale 89, in agro di Manfredonia, provocando la morte di un uomo. La vittima, Pietro Murgo, un 38enne alla guida di una Ford Focus, è deceduto sul colpo dopo che l’auto è uscita di strada schiantandosi contro un pilone di cemento. Interventi d’urgenza e rilievi in corso Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’impatto è stato talmente violento da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del conducente dalle lamiere dell’auto. Sul posto sono giunti anche gli operatori del 118 e i rianimatori dell’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I rilievi del sinistro sono affidati alla polizia stradale, che sta indagando sulle dinamiche dell’accaduto. Thesocialpost.it - Schianto contro il pilone: macchina distrutta. È tragedia Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un tragico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la Statale 89, in agro di Manfredonia, provocando la morte di un uomo. La vittima, Pietro Murgo, un 38enne alla guida di una Ford Focus, è deceduto sul colpo dopo che l’auto è uscita di strada schiantandosiundi cemento. Interventi d’urgenza e rilievi in corso Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’impatto è stato talmente violento da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del conducente dalle lamiere dell’auto. Sul posto sono giunti anche gli operatori del 118 e i rianimatori dell’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I rilievi del sinistro sono affidati alla polizia stradale, che sta indagando sulle dinamiche dell’accaduto.

