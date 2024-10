Ricordate quando Selvaggia Lucarelli diceva «Barbara D’Urso è simpatica e con lei si lavora bene»? VIDEO (Di domenica 13 ottobre 2024) Sembrano lontanissimi i tempi in cui Selvaggia Lucarelli parlava positivamente di Barbara D’Urso, eppure è successo: ma quando? In pochi ricorderanno che diverso tempo fa, la giornalista collaborava spesso con la nota conduttrice: Selvaggia era uno dei volti delle trasmissioni dell’ex presentatrice Mediaset e il loro allontanamento è dovuto proprio a un brutto episodio consumatosi nello studio di Barbara D’Urso, ormai 13 anni fa. Cosa è successo? Tutto è cominciato quando l’ex marito della Lucarelli ha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi, proprio nel periodo in cui si stava separando dalla giornalista. Al centro di tutta la polemica mediatica, purtroppo, c’era Leon, il figlio che la penna de Il Fatto Quotidiano ha avuto proprio Laerte Pappalardo. Donnapop.it - Ricordate quando Selvaggia Lucarelli diceva «Barbara D’Urso è simpatica e con lei si lavora bene»? VIDEO Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sembrano lontanissimi i tempi in cuiparlava positivamente di, eppure è successo: ma? In pochi ricorderanno che diverso tempo fa, la giornalista collaborava spesso con la nota conduttrice:era uno dei volti delle trasmissioni dell’ex presentatrice Mediaset e il loro allontanamento è dovuto proprio a un brutto episodio consumatosi nello studio di, ormai 13 anni fa. Cosa è successo? Tutto è cominciatol’ex marito dellaha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi, proprio nel periodo in cui si stava separando dalla giornalista. Al centro di tutta la polemica mediatica, purtroppo, c’era Leon, il figlio che la penna de Il Fatto Quotidiano ha avuto proprio Laerte Pappalardo.

