Renato Zero accende l’Unipol Arena di Bologna e stasera si replica

Bologna, 13 ottobre 2024 – Renato Zero, una delle icone più amate della musica italiana, ha incantato il pubblico bolognese nella serata indimenticabile all'Unipol Arena ieri sera. Il concerto, parte del tour "Autoritratto", ha regalato ai fan un'esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. La scenografia, curata nei minimi dettagli, ha creato un'atmosfera magica, mentre la voce potente e l'energia di Renato Zero hanno infiammato il pubblico. La scaletta del concerto ha spaziato tra i grandi successi, da brani più recenti a quelli che hanno fatto la storia della musica italiana. Il pubblico ha potuto cantare a squarciagola brani come "Il ritorno", "Come mi vorresti" ed "Eccoci qui".

Marcello Lippi - la festa con i campioni del mondo. La dedica di Renato Zero - Marcello Lippi, visibilmente commosso, è entrato nel salone dell’hotel e ha ritrovato tutti i vecchi compagni di avventura. Quasi tutti gli azzurri della storica nazionale erano presenti alla festa a sorpresa: Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Rino Gattuso, Andrea Pirlo e tanti altri… col cuore pieno di gioia e di ... (Dailyshowmagazine.com)

Renato Zero a Livorno - il Modigliani Forum si infiamma e fan in delirio durante il concerto. VIDEO - Livorno ha dovuto attendere un anno e mezzo prima di rivedere Renato Zero esibirsi in città ma l'attesa è stata ripagata da un concerto che ha mandato letteralmente in delirio i fan al Modigliani Forum. L'impianto di Porta a Terra infatti ha fatto registrare ancora un sold out per uno dei... (Livornotoday.it)

Marcello Lippi - la festa con i campioni del mondo. La dedica di Renato Zero - Tutti i presenti alla cena hanno ripercorso i momenti memorabili del mondiale vinto nel 2006. Una reunion dal gusto mondiale per il ct dell’Italia campione nel 2006. “I migliori anni della nostra vita”, si legge nel commento scritto da Fabio Cannavaro, riprendendo il titolo della canzone più celebre del cantante romano. (Dailyshowmagazine.com)