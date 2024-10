Raoul Bova a Domenica In, la serenità dopo tanti momenti bui (Di domenica 13 ottobre 2024) Raoul Bova si è raccontato nello studio di Domenica In, a partire dagli anni della giovinezza, vissuti con grande ansia per il futuro. Ha poi detto la sua sulla nuova stagione di Don Matteo, che tutt’Italia attende. Sarà il suo vero banco di prova, al via tra poco, dopo la stagione di passaggio che lo ha visto subentrare in corsa. L’ansia di vivere Raoul Bova è un tipo di persona, stando a tante interviste rilasciate, che vive molto all’interno della propria testa. Nel corso degli anni è stato spesso il suo peggior giudice. Una condizione che lo ha messo a dura prova soprattutto quando era molto giovane. Passare dal sogno, infranto, del nuoto alla recitazione non è stato affatto facile per lui. Aveva faticato per dire la sua in vasca, si era preparato, e invece il successo è qualcosa che lo ha travolto di colpo. Non si sentiva all’altezza di tutto ciò che stava ricevendo. Dilei.it - Raoul Bova a Domenica In, la serenità dopo tanti momenti bui Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 13 ottobre 2024)si è raccontato nello studio diIn, a partire dagli anni della giovinezza, vissuti con grande ansia per il futuro. Ha poi detto la sua sulla nuova stagione di Don Matteo, che tutt’Italia attende. Sarà il suo vero banco di prova, al via tra poco,la stagione di passaggio che lo ha visto subentrare in corsa. L’ansia di vivereè un tipo di persona, stando a tante interviste rilasciate, che vive molto all’interno della propria testa. Nel corso degli anni è stato spesso il suo peggior giudice. Una condizione che lo ha messo a dura prova soprattutto quando era molto giovane. Passare dal sogno, infranto, del nuoto alla recitazione non è stato affatto facile per lui. Aveva faticato per dire la sua in vasca, si era preparato, e invece il successo è qualcosa che lo ha travolto di colpo. Non si sentiva all’altezza di tutto ciò che stava ricevendo.

