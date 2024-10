Laprimapagina.it - Portaerei di Pechino nel sud dell’isola di Taiwan: scattata allerta

(Di domenica 13 ottobre 2024) Xi Jinping è stato sempre chiaro:è Cina. Il presidente Xi Jinping lo ha chiarito sia asia agli Stati Uniti d’America. Ma evidentemente l’Amministrazione Biden dopo avere “sostenuto” il fronte in Ucraina contro i russi, quello in Medio Oriente contro gli arabi, ora punta ad un terzo fronte contro i cinesi!è in “massima”. Unadiinfatti è stata rilevata nel sud. “Lacinese Liaoning è entrata nelle acque vicino al Canale Bashi e si sta probabilmente dirigendo verso il Pacifico occidentale” ha affermato il ministeroese della Difesa aggiungendo che l’esercito è “in massima, pronto a rispondere se necessario”. Il ministero della Difesa diha inoltre riferito di aver rilevato in 24 ore 11 aerei e 8 navi da guerra cinesi, più un’altra imbarcazione.